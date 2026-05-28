Tajani propone sanzioni a Ben-Gvir | l’Italia punta al congelamento beni
L’Italia propone di congelare i beni di alcuni membri del governo israeliano, tra cui Ben-Gvir. La decisione fa parte di una richiesta più ampia di sanzioni, in risposta a determinate azioni del governo israeliano. Non sono stati specificati quali altri membri siano coinvolti. La proposta di sanzioni potrebbe avere ripercussioni sugli accordi commerciali tra l’Unione Europea e Israele, anche se i dettagli non sono stati ancora definiti.
? Domande chiave Chi sono i membri del governo israeliano che rischiano il congelamento?. Come influirà la proposta di Tajani sugli accordi commerciali tra UE e Israele?. Perché l'Italia ha deciso di non rinnovare l'accordo di difesa con Tel Aviv?. Quali paesi europei si opporranno alla decisione di Lussemburgo il 15 giugno?.? In Breve Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo il 15 giugno per discutere le sanzioni.. Spagna, Irlanda e Slovenia chiedono sospensione accordo commerciale UE-Israele per crisi Gaza.. Crosetto blocca rinnovo accordo Difesa con scadenza fissata a metà ottobre.. Italia, Francia e Germania invitano imprese a non operare nell'area E1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Violenza su flottiglia e scontro politico Italia-Israele - Agorà 22/05/2026
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