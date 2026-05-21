Flotilla dopo i video finalmente l’Italia reagisce | Tajani chiede all’Ue sanzioni contro Ben Gvir

Dopo la diffusione di video che mostrano un leader israeliano, il governo italiano ha deciso di intervenire. Il ministro degli Esteri ha inviato una richiesta formale all’Unione Europea per prevedere sanzioni contro il politico coinvolto. La decisione segue le immagini pubblicate, che hanno acceso il dibattito internazionale e spinto Roma a muoversi ufficialmente. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata, ma l’Italia ha reso noto di aver avviato le procedure per una possibile azione comunitaria.

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