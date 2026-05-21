Flotilla dopo i video finalmente l’Italia reagisce | Tajani chiede all’Ue sanzioni contro Ben Gvir
Dopo la diffusione di video che mostrano un leader israeliano, il governo italiano ha deciso di intervenire. Il ministro degli Esteri ha inviato una richiesta formale all’Unione Europea per prevedere sanzioni contro il politico coinvolto. La decisione segue le immagini pubblicate, che hanno acceso il dibattito internazionale e spinto Roma a muoversi ufficialmente. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata, ma l’Italia ha reso noto di aver avviato le procedure per una possibile azione comunitaria.
C’è voluto il video di Ben Gvir per portare l’Italia a chiedere, finalmente, una reazione in Ue nei confronti di Israele. Una reazione, però, molto timida e che contraddice il veto posto dal governo italiano sulla sospensione dell’accordo tra Ue e Israele. È stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad annunciare che il governo italiano ha chiesto all’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, di adottare delle sanzioni contro il ministro per la Sicurezza di Tel Aviv, dopo il video in cui irride e umilia gli attivisti della Flotilla. Flotilla, Tajani chiede all’Ue sanzioni contro Ben Gvir. In un post su X, il... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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