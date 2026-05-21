Nella serata di ieri, alcuni attivisti della Flotilla sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot, nel deserto israeliano, mentre le autorità annunciano espulsioni di massa. In Italia, sono rientrati Carotenuto e Mantovani, con altri attivisti attesi a breve. Nel frattempo, il ministro degli Esteri europeo ha dichiarato che verranno applicate sanzioni contro un ufficiale israeliano coinvolto. Le polemiche sugli arresti continuano a fare notizia, mentre Israele si prepara a ulteriori provvedimenti.

Dopo le polemiche sugli arresti, Israele prepara le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati nel carcere di Ketziot, nel deserto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le operazioni si svolgeranno rapidamente a seguito del video della vergogna pubblicato da Itamar Ben Gvir che ha indignato il mondo ma, intanto, i rilasci sono avvenuti con il contagocce. “Tutti i partecipanti alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l'imbarco sui charter Turkish. I funzionari dell'Ambasciata a Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Ketziot e sono presenti in aeroporto”, si legge in una nota diffusa questa mattina della Farnesina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani, presto gli altri attivisti. Tajani: "Ue sanzioni Ben-Gvir"

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Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: Incatenati e malmenati

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