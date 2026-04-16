Correre in nome della solidarietà | torna la Diabetes Marathon tra sport prevenzione e cuore

Domenica 19 aprile si terrà a Forlì la tredicesima edizione della Diabetes Marathon, organizzata dai volontari dell’associazione Diabete Romagna. La manifestazione, che combina sport e sensibilizzazione sulla problematica del diabete, coinvolge atleti e cittadini. La corsa rappresenta un momento di solidarietà e attenzione sulla prevenzione, con iniziative che si svolgono nel centro della città. L’evento si svolge in un contesto di promozione della salute pubblica.

Domenica 19 aprile la città di Forlì darà il via alla tredicesima edizione di Diabetes Marathon, la manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione al diabete ideata dai volontari dell’associazione Diabete Romagna. Ritrovo previsto per le 9 in Piazza Saffi, partenza alle 9.30. Per chi non si è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sport e salute, ufficializzata la data della Diabetes Marathon 2026: aperte le iscrizioniL’apertura delle iscrizioni è anche il momento in cui il tessuto produttivo della regione manifesta la propria spinta solidale Con l’apertura... Leggi anche: Torna la Diabetes Marathon: attesi tremila partecipanti al via da piazza Saffi Tutti gli aggiornamenti Torna la Diabetes Marathon. A spasso o di corsa nei parchi per aiutare chi è malatoCorrere o camminare attraverso i parchi della città e al contempo aiutare chi soffre. È lo scopo della Diabetes Marathon, la manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione contro il diabete ideata ... ilrestodelcarlino.it Diabetes Marathon. Si va di corsa nei parchi per raccogliere fondi: Il traguardo è la saluteDomenica 19 aprile partenza e arrivo in piazza Saffi: gara o camminata. Gli organizzatori: Vogliamo che la malattia non decida sulle nostre vite. msn.com