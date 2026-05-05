Ancarano | calcio e solidarietà per la Giornata del Cuore

In un evento dedicato alla Giornata del Cuore, il calcio giovanile si unisce alla solidarietà attraverso un torneo organizzato ad Ancarano. Diverse associazioni coinvolte trasformeranno le partite in occasioni per promuovere la donazione degli organi, integrando attività di sensibilizzazione e prevenzione. La giornata prevede anche la presenza di un presidio sanitario mobile, che offrirà controlli e consulenze gratuite ai partecipanti e ai visitatori.

? Cosa scoprirai Chi sono le associazioni che trasformeranno il torneo in un presidio sanitario?. Come può un torneo di calcio giovanile sensibilizzare sulla donazione degli organi?. Quale legame unisce la memoria di Riccardo Olivieri alla solidarietà locale?. Perché il tessuto commerciale di Ancarano ha deciso di sostenere l'evento?.? In Breve Torneo calcistico quadrangolare con SSD Santegidiese 1948, Unione Piazza Immacolata, Sant'Omero e Palmense.. Partecipazione di AVIS Nereto, Associazione Donazione Organi e Associazione Donatori Midollo Osseo.. Evento organizzato dagli amici di Riccardo Olivieri presso il Palazzetto dello Sport di Ancarano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancarano: calcio e solidarietà per la Giornata del Cuore Notizie correlate Solidarietà, il cuore dei club del Forlì Calcio a sostegno dell'associazione "Libroaperto"Accolti nella struttura dalle responsabili Yanica Ravaioli, Sara Montalti, Federica Santucci e dalla zia Maria e omaggiate per l'occasione della...