L’eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 ha modificato drasticamente il quadro del torneo. L’italiano è stato sconfitto in una partita che ha concluso il suo cammino in questa edizione. Senza la presenza di Sinner, il tabellone ha subito un’alterazione significativa, creando nuove opportunità per altri giocatori di avanzare. La sua uscita ha aperto la strada a diversi avversari per raggiungere le fasi successive del torneo.

L’eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone del Roland Garros 2026: l’uscita anticipata del numero 1 del mondo e grande favorito della vigilia, crollato al secondo turno a causa di un malessere accusato quando conduceva per 5-1 al terzo set ed era a un passo dal successo, ha spalancato la porta a diversi outsider. L’argentino Juan Manuel Cerundolo cercherà di sfruttare al meglio la rimonta confezionata oggi e potrebbe dare vita a un confronto equilibrato con lo spagnolo Martin Landaluce, con vista su un ottavo di finale contro un avversario che non è testa di serie: da una parte il nostro Matteo Berrettini, che ha regolato in tre set il francese Arthur Rinderknech (numero 22), e dall’altra l’argentino Francisco Comesana, che ha avuto la meglio al quinto set contro Luciano Darderi (numero 14). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone stravolto al Roland Garros senza Sinner: occasione della vita per tanti

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