Dopo l’agevole esordio contro il francese Clement Tabur, Jannik Sinner tornerà in scena al Roland Garros nella giornata di giovedì 28 maggio affrontare l’argentino Juan Manuel Cerundolo nell’incontro di secondo turno. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del mondo, ma dovrà stare attento alla voglia di rivalsa del sudamericano e soprattutto al caldo estremo, visto che calcherà la terra rossa di Parigi alle ore 12.00, quando la temperatura dovrebbe essere intorno ai 30 °C. In caso di vittoria, il 24enne sfiderà al terzo turno chi avrà la meglio nel confronto tra lo spagnolo Martin Landaluce e il ceco Vit Kopriva, ma è guardando più in là che il potenziale tabellone di Jannik ha subito uno scossone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia ancora il tabellone di Sinner al Roland Garros: salta una testa di serie senza giocare

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