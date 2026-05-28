L’Agesci, associazione degli scout italiani, ha deciso di accogliere guide appartenenti alla comunità LGBTQIA+. La decisione riguarda l’apertura a persone che si identificano con questa sigla, senza discriminazioni. La modifica si traduce in una nuova policy che consente a guide LGBTQIA+ di partecipare alle attività e di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’associazione. La scelta segna un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti dell’organizzazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’associazione scout cattolica italiana cambia approccio sull’inclusione. Importante passo avanti per l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci), che ha approvato un documento dedicato a identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, introducendo un’apertura verso l’inclusione delle persone Lgbtqia+ all’interno dell’associazione. Il testo, approvato dal Consiglio generale, rappresenta una svolta significativa nel percorso educativo e associativo degli scout cattolici italiani. Nessuna esclusione legata all’identità di genere o all’orientamento affettivo. Nel documento si legge che l’orientamento affettivo e l’identità di genere non possono essere considerati motivi di esclusione per chi desidera entrare nell’associazione con un ruolo educativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Svolta storica per gli scout italiani, l’Agesci apre alle guide Lgbtqia+

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