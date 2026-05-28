Svolta per gli scout italiani | Agesci apre alle guide Lgbt

Gli scout italiani dell'Agesci hanno deciso di eliminare l'orientamento sessuale come criterio di selezione delle guide. La modifica riguarda le procedure di assunzione e formazione, che non terranno più conto di questa caratteristica. La scelta si inserisce in una riorganizzazione delle politiche interne, senza modificare i requisiti professionali richiesti. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale dell’associazione.

L’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione A dirlo è l’Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) nel documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. La premessa è che secondo “la pedagogia dell’accoglienza, radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo” è “imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici. Tali sentimenti, infatti, costituiscono un ostacolo al riconoscimento, all’inclusione e all’integrazione nei nostri Gruppi, e in tutti i livelli associativi, di capi e capo, ragazzi e ragazze”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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