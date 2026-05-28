Svolta storica per gli scout italiani | apertura a guide Lgbt

L'Agesci, l'associazione degli scout cattolici italiani, ha approvato un documento che consente alle guide Lgbt di partecipare alle attività. La decisione permette alle guide appartenenti a questa comunità di svolgere il loro ruolo all’interno delle sezioni scout senza discriminazioni. La nuova linea si applica a tutte le guide associate e si inserisce in un cambiamento rispetto alle precedenti normative interne.

L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l'Associazione guide e scout cattolici italiani (Agesci) nel documento "Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo" approvato dal loro consiglio., "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore, l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo", si legge nel documento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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