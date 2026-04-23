Il governo ungherese guidato da Peter Magyar ha annunciato che verranno resi accessibili al pubblico gli archivi dei servizi segreti dell’epoca comunista. Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alle politiche precedenti e riguarda la trasparenza su un periodo storico ancora poco approfondito. La decisione coinvolge l’apertura di documenti ufficiali che fino a ora erano stati mantenuti riservati. La misura è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del nuovo esecutivo.

Il nuovo governo ungherese guidato da Peter Magyar aprirà gli archivi dei servizi segreti dell’era comunista. Lo ha annunciato il futuro ministro a capo della cancelleria del premier, Balint Ruff, definendo l’operazione come il suo “compito numero uno”. Il capo della cancelleria di Magyar: è il mio compito numero uno . In un’intervista alla testata Valasz, Ruff – avvocato e consulente politico – ha spiegato che l’obiettivo è garantire agli storici un accesso libero agli archivi, senza pressioni politiche. “È un lavoro che spetta agli studiosi, ma il governo deve creare le condizioni perché la ricerca sia indipendente”, ha evidenziato. A differenza di altri Paesi come Polonia e Repubblica ceca, Budapest non ha mai reso pubblica la lista dei collaboratori dei servizi segreti comunisti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ungheria, svolta storica: il governo Magyar aprirà gli archivi segreti del comunismo

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