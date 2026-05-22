ora gli scout cattolici italiani hanno una linea chiara sui capi gay

Gli scout cattolici italiani hanno adottato un nuovo documento ufficiale che stabilisce una posizione chiara sui capi omosessuali. Per la prima volta, l'organizzazione si oppone a una forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale. La decisione è stata presa dopo un processo di discussione e confronto interno, e il testo definisce le linee guida per il comportamento e l'inclusione dei membri LGBTQ+. La mossa segna un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni dell'associazione.

È stato approvato un documento ufficiale che per la prima volta rifiuta un tipo di discriminazione a lungo considerato normale È una decisione significativa perché, avendo una rigida e storica impostazione cattolica, per anni la posizione dell’associazione rispetto all’opportunità di avere persone dichiaratamente omosessuali o trans in ruoli educativi è stata molto discussa, anche al suo interno. AGESCI ha oltre 180mila aderenti ed è una delle organizzazioni cattoliche più grandi e influenti in Italia. Il voto è avvenuto nelle scorse settimane e ha riguardato un testo elaborato nel 2025 dopo l’istituzione di una commissione istruttoria dedicata, il cui lavoro è andato avanti fino a oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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