Svolta storica per gli scout italiani | apertura a guide Lgbt | La polemica dei Pro Vita | Tradita la fiducia delle famiglie

L'Agesci, l'associazione degli scout cattolici italiani, ha approvato un documento che prevede l'apertura alle guide LGBT. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: i gruppi pro vita hanno criticato l'atto, definendolo una violazione della fiducia delle famiglie. La questione riguarda l'inclusione di persone LGBT nel programma delle guide, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai rappresentanti dell'associazione.

L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l'Associazione guide e scout cattolici italiani (Agesci) nel documento "Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo" approvato dal loro consiglio., "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore, l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo", si legge nel documento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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