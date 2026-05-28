L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l'Associazione guide e scout cattolici italiani (Agesci) nel documento "Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo" approvato dal loro consiglio., "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore, l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo", si legge nel documento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Svolta storica per gli scout italiani: apertura a educatori Lgbt | La polemica dei Pro Vita: "Tradita la fiducia delle famiglie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svolta storica per gli scout italiani: apertura a guide Lgbt | La polemica dei Pro Vita: "Tradita la fiducia delle famiglie"L'Agesci, l'associazione degli scout cattolici italiani, ha approvato un documento che prevede l'apertura alle guide LGBT.

Svolta storica per gli scout italiani: apertura a guide LgbtL'Agesci, l'associazione degli scout cattolici italiani, ha approvato un documento che consente alle guide Lgbt di partecipare alle attività.

Si parla di: Svolta storica in Europa: l'aborto entra nel diritto Ue. Zan: Un grande risultato, ecco cosa cambia adesso; Cristiano Ronaldo nuovo Global Brand Ambassador per Dreame Technology.