Svolta storica per gli scout italiani | apertura a educatori Lgbt | La polemica dei Pro Vita | Tradita la fiducia delle famiglie
L’Agesci ha approvato un documento che autorizza l’apertura alle persone che si identificano come LGBT tra gli educatori. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: i gruppi pro vita criticano l’ente, accusandolo di tradire la fiducia delle famiglie. La questione riguarda l’inclusione di persone con identità di genere diverse nel ruolo di educatori scout, senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto del documento o le modalità di applicazione.
L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l'Associazione guide e scout cattolici italiani (Agesci) nel documento "Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo" approvato dal loro consiglio., "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore, l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo", si legge nel documento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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