L’assemblea capitolina ha approvato il Piano di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il progetto, che mira a ospitare gli Europei del 2032, ora passa alla fase successiva. La delibera è stata approvata dalla maggioranza dei consiglieri, segnando un passo importante per l’avvio dei lavori.

Arriva il via libera politico al nuovo stadio della Roma a Pietralata: l’assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica ( Pfte ). Il sì è arrivato con 39 voti favorevoli, 5 astenuti (il gruppo di Fratelli d’Italia ) e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. A questo punto il progetto della nuova casa dell’As Roma è pronto a vedere la luce: ci saranno ulteriori passaggi, anche amministrativi, e ci sarà poi lo step finale della Conferenza decisoria, che darà il via libera definitivo. L’obiettivo dichiarato è iniziare i lavori nel 2027, come ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, per puntare a inserire il nuovo impianto tra gli stadi in cui si disputeranno le partite degli Europei 2032. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è il via libera al nuovo stadio della Roma: il progetto di Pietralata e l’obiettivo degli Europei 2032

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