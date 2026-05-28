L’associazione scout ha deciso di non considerare più l’orientamento sessuale o l’identità di genere come criteri di esclusione per chi desidera svolgere ruoli educativi. La modifica riguarda le modalità di selezione e coinvolgimento delle guide, che non saranno più valutate in base a questi aspetti. La decisione si applica alle attività dell’organizzazione e mira a garantire pari opportunità per tutte le persone interessate a partecipare. La nuova policy è stata adottata ufficialmente dall’associazione.

L’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l’Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) nel documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. L’Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l’orientamento affettivo e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo”, si legge nel documento, come riporta l’Ansa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Scout, Agesci apre alle guide Lgbt: l’orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di scelta

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