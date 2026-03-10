Un uomo di quarantasei anni residente a Cassino ha provocato un'evacuazione in piazza Labriola, dove ha aggredito alcuni ragazzi con un coltello. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti rapidamente per bloccare l’uomo e mettere fine all’episodio, evitando conseguenze più gravi.

Un uomo di quarantasei anni, residente a Cassino, ha scatenato il panico nella piazza Labriola brandendo un coltello contro dei ragazzi. L’episodio si è concluso con l’arresto del soggetto dopo aver colpito un carabiniere con una testata mentre i militari tentavano di calmarlo. La scena si è svolta lunedì 9 marzo 2026, quando il quarantaseienne, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è mosso tra le panchine e i gradoni dove gruppi di adolescenti erano seduti. La presenza dell’arma bianca ha generato immediata allerta tra i giovani presenti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla minaccia. Dalla minaccia ai fatti: la dinamica dell’arresto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Labriola: uomo con coltello aggredisce

