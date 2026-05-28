A Winterthur, un uomo ha ferito con un coltello tre persone alla stazione, urlando “Allah Akbar” più volte. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato via. Le vittime sono state assistite sul posto, ma le loro condizioni non sono ancora note. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire i motivi dell’attacco. Nessun altro dettaglio è stato rilasciato.

Alla stazione di Winterhur, in Svizzera,un cittadino di 31 anni avrebbe accoltellato tre personeurlando poi: “Allah Akbar”. L’evento è avvenuto questa mattina alla stazione ferroviaria che si trova a 25 km a nord-est di Zurigo. A riportare la notizia è stata la polizia cantonale. “Poco dopo le 8:30, un uomo ha ferito tre persone con un coltello presso la stazione ferroviaria di Winterhur”. Il presunto responsabile, un uomo svizzero di 31 anni,è stato arrestato dalla polizia”. Sono queste le parole che si leggono all’interno del comunicato della polizia cantonale di Zurigo. Ilmoventedel presunto responsabile è ancora “oggetto di indagine”. Le tre vittime, come riportato dalla Radiotelevisione svizzera (Rts), sono state tutte ricoverate in ospedale a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Svizzera, uomo accoltella 3 persone al grido ‘Allah Akbar’

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