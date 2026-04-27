Vis Pesaro-Samb finisce con 3 gol molto strani in pieno recupero Stellone | Ci urlavano | venduti

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima giornata di Serie C, la partita tra Vis Pesaro e Sambenedettese si è conclusa con tre gol segnati tra il 96' e il 99', in pieno recupero. I tre gol sono stati giudicati molto strani dalla squadra di casa, che ha anche ascoltato insulti rivolti ai propri giocatori, tra cui accuse di aver venduto la partita. La vittoria della Sambenedettese è arrivata con un risultato di 2-3.

La vittoria della Sambenedettese 2-3 sul campo della Vis Pesaro nel derby marchigiano valido per l'ultima giornata di Serie C accende le varie teorie del complotto: segnati tre gol tra il 96' e il 99'. L'allenatore dei padroni di casa non ci sta: "Ci hanno dato dei venduti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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