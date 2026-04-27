Vis Pesaro-Samb finisce con 3 gol molto strani in pieno recupero Stellone | Ci urlavano | venduti

Nell'ultima giornata di Serie C, la partita tra Vis Pesaro e Sambenedettese si è conclusa con tre gol segnati tra il 96' e il 99', in pieno recupero. I tre gol sono stati giudicati molto strani dalla squadra di casa, che ha anche ascoltato insulti rivolti ai propri giocatori, tra cui accuse di aver venduto la partita. La vittoria della Sambenedettese è arrivata con un risultato di 2-3.

La vittoria della Sambenedettese 2-3 sul campo della Vis Pesaro nel derby marchigiano valido per l'ultima giornata di Serie C accende le varie teorie del complotto: segnati tre gol tra il 96' e il 99'. L'allenatore dei padroni di casa non ci sta: "Ci hanno dato dei venduti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Vis e Samb, il futuro nelle mani dei tecnici. Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie B Vis Pesaro-Forlì: Stellone, sfida cruciale per il campionato e rinforzi mirati in vista del salary cap.Vis Pesaro si prepara ad affrontare il Forlì stasera alle 20:30 allo stadio Tonino Benelli in una partita che apre un ciclo di impegni ravvicinati e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vis Pesaro-Samb 2-3: Commento e pagelle; LIVE Vis Pesaro-Samb 2-3, è incredibile! Lonardo nel recupero ribalta la Vis Pesaro; Torres ai playout, beffa atroce. Sconfitta 3-1 ad Arezzo e la Samb vince il derby a Pesaro con due gol in pieno recupero; Samb sei salva!. Vis Pesaro- Samb 2-3, per i rossoblù c’è la salvezza diretta, grande festa per i tifosiLa Samb vince per 3-2 allo scadere e per i rossoblù c'è la salvezza diretta Al 20? gol di Zini. Azione che si sviluppa sulla destra, Marranzino mette al ... picenonews24.it Torres, i tifosi non ci stanno: Vis Pesaro-Samb da ufficio inchiesteMonta la rabbia dei tifosi della Torres dopo il clamoroso risultato di Vis Pesaro-Sambenedettese che condanna i sassaresi ai playout ... cagliaripad.it STELLONE L'allenatore della Vis Pesaro dopo la rocambolesca sconfitta con la Samb: «Ci tenevamo molto, alla fine è successo l'incredibile» ... - facebook.com facebook Nel girone B di Serie C si è consumato un miracolo sportivo Per salvarsi ed evitare i playout, la Sambenedettese avrebbe dovuto battere la Vis Pesaro e sperare nella sconfitta della Torres. La Torres ha perso in casa dell’Arezzo per 3-1, consegnando alla s x.com