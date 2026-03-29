Germania incendio distrugge nightclub con 750 persone tre feriti | Persone con i capelli a fuoco

Un incendio è divampato all’interno di un nightclub in Germania, causando la distruzione totale della struttura e coinvolgendo circa 750 persone presenti al momento. Tre di esse sono rimaste ferite, una delle quali con i capelli a fuoco. Le autorità hanno confermato la dinamica dell’incidente, mentre un testimone ha riferito di aver sentito l’allarme mentre si trovava all’interno del locale, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

Il rogo è scoppiato all'interno del K Club, distruggendo completamente l'edificio. L'incidente è stato confermato dalle autorità tedesche, mentre un testimone ha raccontato ai media: "Stavamo ballando quando è scattato l'allarme. Mentre ci dirigevamo verso l'uscita, abbiamo visto diverse ragazze con i capelli in fiamme". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incendio distrugge casa in legno a Sellano: tre persone tratte in salvo dai Vigili del fuocoLe fiamme, probabilmente sprigionatesi da una canna fumaria, hanno avvolto l'abitazione mentre una donna e le sue due figlie dormivano. Grumello del Monte, incendio distrugge una palazzina di tre piani: 8 persone leggermente intossicateBergamo, 13 marzo 2026 – Le fiamme, devastanti, sono divampate in piena notte del 13 marzo distruggendo un edificio residenziale di tre piani a...