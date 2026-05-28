Svizzera attacco con coltello alla stazione di Winterthur | È attacco terroristico

Un uomo ha aggredito con un coltello le persone alla stazione di Winterthur, in Svizzera, nel tardo pomeriggio di oggi. Le autorità hanno dichiarato che si tratta di un attacco terroristico. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori, e alcune persone sono state ferite. La polizia ha fermato l’assalitore e sta indagando sulle motivazioni dell’attacco. La stazione è stata evacuata e chiusa temporaneamente.

Un grave episodio di cronaca ha scosso la Svizzera nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì ventotto maggio duemilaventisei. La tranquilla quotidianità della città di Winterthur, situata a breve distanza da Zurigo, è stata bruscamente interrotta da un violento attacco che ha provocato il ferimento di tre persone. L’evento si è consumato all’interno della stazione ferroviaria locale, un importante snodo di transito che a quell’ora era frequentato da numerosi pendolari e viaggiatori. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e di mezzi di soccorso per prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza l’intera area dello scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Paura in Svizzera, attacco alla stazione di Winterthur: Aggressore urla Allah Akbar, 4 feriti

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