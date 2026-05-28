Svizzera al grido di Allah Akbar accoltella 3 persone
In Svizzera un uomo ha accoltellato tre persone, urlando “Allah Akbar”. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi e si trova in ospedale. La polizia ha arrestato l’aggressore e sta investigando sull’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sul movente o sui collegamenti dell’autore. La scena è stata messa sotto controllo e sono in corso verifiche sulle circostanze dell’attacco.
Attacco in Svizzera: un uomo grida “Allah Akbar” e accoltella tre persone. Uno dei feriti è ancora grave in ospedale. Si indaga sul movente dell’aggressione. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Svizzera, al grido di Allah Akbar accoltella 3 persone
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