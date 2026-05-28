Svizzera, al grido di Allah Akbar accoltella 3 persone

Notizia in breve

In Svizzera un uomo ha accoltellato tre persone, urlando “Allah Akbar”. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi e si trova in ospedale. La polizia ha arrestato l’aggressore e sta investigando sull’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sul movente o sui collegamenti dell’autore. La scena è stata messa sotto controllo e sono in corso verifiche sulle circostanze dell’attacco.