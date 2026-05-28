Sveniva spesso e il cuore si fermava | paziente 23enne salvata grazie a un intervento innovativo

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato salvato grazie a un intervento innovativo dopo aver subito frequenti svenimenti e pause cardiache di lunga durata. La condizione, una sincope cardioinibitoria severa, causava improvvisi arresti del cuore fino a 20 secondi, con episodi prolungati e potenzialmente fatali. L’intervento ha permesso di stabilizzare il ritmo cardiaco e prevenire ulteriori episodi.