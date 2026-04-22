Oggi si è svolto all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze il primo intervento di impianto di un pacemaker di nuova generazione. Il dispositivo, progettato per essere inserito attraverso due capsule per elettro-stimolazione, rappresenta una novità nel campo delle tecnologie cardiologiche. L’intervento ha coinvolto un paziente e ha segnato una tappa significativa nel miglioramento delle procedure di stimolazione cardiaca presso questa struttura.

Firenze, 22 aprile 2026 – Un passo avanti importante nella cardiologia arriva dall’ ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato eseguito il primo impianto con un pacemaker di nuova generazione. Una tecnologia innovativa che consente la stimolazione del cuore senza fili, intervenendo su entrambe le camere cardiache. Fino ad oggi, infatti, la cardiostimolazione di atrio e ventricolo richiedeva l’utilizzo di pacemaker tradizionali, composti da un generatore e da elettrocateteri inseriti attraverso una vena della spalla. La tecnica “senza fili”, già disponibile negli ultimi anni, era limitata alla sola stimolazione del ventricolo destro e quindi destinata principalmente a pazienti con fibrillazione atriale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel cuore del paziente con due capsule per elettro-stimolazione. Intervento con pacemaker innovativo al San Giovanni di Dio

How Pacemaker Insertion Procedure Is Performed (3D Animation)

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