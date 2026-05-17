Intervento chirurgico innovativo all' ospedale Cto di Torino | donna con un tumore al cranio salvata grazie a una protesi su misura realizzata in 3D

Una donna di 73 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Cto di Torino, in cui è stata impiantata una protesi personalizzata in 3D per trattare un tumore al cranio. L’operazione ha richiesto un intervento di cranioplastica, con l’utilizzo di una protesi realizzata su misura. Il procedimento ha permesso di ricostruire la parte ossea interessata, garantendo la salvaguardia della funzionalità e dell’aspetto estetico. La paziente si trova ora in fase di recupero.

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