Intervento chirurgico innovativo all' ospedale Cto di Torino | donna con un tumore al cranio salvata grazie a una protesi su misura realizzata in 3D
Una donna di 73 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Cto di Torino, in cui è stata impiantata una protesi personalizzata in 3D per trattare un tumore al cranio. L’operazione ha richiesto un intervento di cranioplastica, con l’utilizzo di una protesi realizzata su misura. Il procedimento ha permesso di ricostruire la parte ossea interessata, garantendo la salvaguardia della funzionalità e dell’aspetto estetico. La paziente si trova ora in fase di recupero.
Una donna di 73 anni è stata salvata all’ospedale Cto di Torino grazie a un delicato intervento di cranioplastica con una protesi personalizzata in 3D. La paziente era colpita da un raro tumore maligno che, dopo essersi ripresentato più volte negli anni successivi a una prima rimozione di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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