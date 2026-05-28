Supernova Days a Terni | il ponte tra scuola imprese e università
Durante i Supernova Days a Terni, si è svolto un evento che ha messo in collegamento studenti, aziende e università. La manifestazione ha presentato progetti e innovazioni, con particolare attenzione a come le tecnologie emergenti possano cambiare il rapporto tra persone e macchine. Tra le tematiche trattate, si è parlato di assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale e delle loro potenzialità nel migliorare l’interazione quotidiana.
? Domande chiave Come può un assistente virtuale con intelligenza artificiale rivoluzionare l'interazione umana?. Quali tecnologie studentesche depurano le acque dalle microplastiche usando la magnetismo?. Chi sono le aziende che cercano talenti durante il Career Day?. Come si trasforma uno scarto alimentare in un oggetto di bigiotteria?.? In Breve Career Day il 28 maggio con aziende come Afea, Trian e Interamna Acciaio.. Partecipazione di università di Perugia, Camerino e Tuscia insieme all'ITS Umbria Academy.. Mostra pomeridiana con progetti su intelligenza artificiale, depurazione acque e sostenibilità ambientale.. Venerdì 29 maggio premiazione progetti finanziati da Fondazione CARIT e Famiglia Angeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Terni, i ‘Supernova Days’ all’Allievi-Sangallo: “Importante momento di incontro tra scuola, imprese, università, enti e istituzioni”A Terni, si sono svolti i ‘Supernova Days’ presso l’Allievi-Sangallo, con due giornate dedicate all’innovazione e alla creatività degli studenti.
Romenti (Iulm): "Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori"Un premio dedicato ai giovani comunicatori è stato annunciato durante un evento a Roma.
Argomenti più discussi: Terni, i ‘Supernova Days’ all’Allievi-Sangallo: Importante momento di incontro tra scuola, imprese, università, enti e istituzioni; Tornano di Supernova days all’Itt Allievi – Sangallo di Terni; L’ITT Allievi-Sangallo di Terni lancia i Supernova Days: due giorni tra innovazione, lavoro e territorio; Amministrative, in cinque Comuni umbri affluenza giù: solo ad Attigliano aumenta.
Terni, all'Allievi-Sangallo arrivano i Supernova Days - Facebook facebook