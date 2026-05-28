Supernova Days a Terni | il ponte tra scuola imprese e università

Notizia in breve

Durante i Supernova Days a Terni, si è svolto un evento che ha messo in collegamento studenti, aziende e università. La manifestazione ha presentato progetti e innovazioni, con particolare attenzione a come le tecnologie emergenti possano cambiare il rapporto tra persone e macchine. Tra le tematiche trattate, si è parlato di assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale e delle loro potenzialità nel migliorare l’interazione quotidiana.