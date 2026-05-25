Terni i ‘Supernova Days’ all’Allievi-Sangallo | Importante momento di incontro tra scuola imprese università enti e istituzioni

Da ternitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Terni, si sono svolti i ‘Supernova Days’ presso l’Allievi-Sangallo, con due giornate dedicate all’innovazione e alla creatività degli studenti. L’evento ha visto la partecipazione di scuole, università, imprese, enti e istituzioni, favorendo un confronto tra questi settori. Sono state promosse attività di orientamento e dialogo tra le diverse realtà coinvolte.

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Due giornate dedicate all’innovazione, alla creatività degli studenti, all’orientamento e al dialogo tra scuola, università, imprese e territorio. L’Istituto tecnico tecnologico ‘Allievi-Sangallo’ presenta i ‘Supernova Days’, la manifestazione in programma il 28 e 29 maggio. Un evento che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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