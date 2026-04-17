Romenti Iulm | Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori

Un premio dedicato ai giovani comunicatori è stato annunciato durante un evento a Roma. L'iniziativa è promossa dall'International Corporate Communication Hub, un organismo che collega università e aziende. L'obiettivo è favorire il confronto tra studenti, imprese e professionisti del settore della comunicazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti accademici e del mondo imprenditoriale. La collaborazione tra università e imprese si rafforza attraverso questa iniziativa.

Roma 17 apr. (Labitalia) - “Questo premio nasce dall'iniziativa dell'International corporate communication hub, che è un punto di incontro tra imprese e università. E' un premio estremamente interessante perché mette i ragazzi nella condizione di essere immersi in un network dove, oltre all'università, incontrano le imprese, le associazioni di categoria e le istituzioni importanti.” Ha detto Stefania Romenti, professoressa di Strategic communication e prorettrice alla Didattica, Università Iulm, alla presentazione della nona edizione del Premio giovani comunicatori Icch, a Roma. Il contest nazionale è dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, che desiderano mettersi alla prova e confrontarsi con sfide reali nel campo della comunicazione e del Public Affairs.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Romenti (Iulm): "Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori" Notizie correlate Leggi anche: Luiss e Confindustria, a Napoli un ponte tra università e imprese Leggi anche: Lavoro, torna il Premio giovani comunicatori per giovani talenti Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Premio Icch 2024: ponte università-imprese per giovani; Premio Giovani Comunicatori ICCH 2024: iscrizioni aperte. Romenti (Iulm): Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori'Il contest Icch offre ai giovani un network tra università, imprese e istituzioni nazionali' ... adnkronos.com Romenti (Iulm): Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziendeIl Premio Giovani Comunicatori ICCH 2026 è interessante perché mette i ragazzi nella condizione di essere immersi in un network dove, oltre all’università, incontrano le imprese, le associazioni di c ... notizie.it