Supermedia AGI Youtrend | coalizioni appaiate ' vola' Futuro Nazionale

AGI - Coerente con il risultato della recentissima tornata amministrativa, la Supermedia di questa settimana non vede stravolgimenti nei rapporti di forza, con le due coalizioni principali ancora virtualmente appaiate, appena al di sotto del 45%. Il dato forse più significativo è la crescita di Futuro Nazionale, che sale a un 4% record, forse beneficiando di alcuni consensi in uscita da Lega e M5s che vedono un calo dello 0,3%. I Dati di tutti i partiti: stabile Fdi, cala il M5s e cresce Futuro Nazionale. FDI 28,4 (=) PD 22,2 (+0,2) M5S 12,3 (-0,3) Forza Italia 8,2 (=) Lega 7,0 (-0,3) VerdiSinistra 6,5 (+0,1) Futuro Nazionale 4,0 (+0,4) Azione 3,0 (=) Italia Viva 2,5 (=) +Europa 1,4 (-0,2) Noi Moderati 1,3 (+0,1) Questa, la Supermedia Coalizioni 2022:. 🔗 Leggi su Agi.it

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