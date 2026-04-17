Supermedia AGI Youtrend | calo FdI e FI bene Pd e Lega

La Supermedia AGIYoutrend di questa settimana, compilata su dieci sondaggi provenienti da nove diversi istituti, mostra un calo nei consensi per i partiti di centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia e Forza Italia. Al contrario, il Partito Democratico e la Lega ottengono risultati migliori rispetto alle rilevazioni precedenti. La rilevazione si concentra sulle tendenze di opinione che si stanno consolidando dopo il referendum, offrendo un quadro aggiornato delle preferenze degli italiani.

AGI - La Supermedia di questa settimana, particolarmente 'robusta' perché basata su 10 sondaggi da 9 diversi istituti, conferma le tendenze post-referendum e ne lascia intravedere altre. Si conferma intanto il calo di FdI, che però pare essersi stabilizzato intorno al 28%, così come la lieve crescita del Pd. Emerge invece una tendenza interessante: complici, forse, le tensioni interne delle ultime settimane, FI cala all'8,3% - suo minimo storico da ben due anni - mentre la Lega sembra essere in leggera ripresa, nuovamente sopra il 7% e davanti ad Avs. Tra i 'minori', Futuro Nazionale di Vannacci sembra essere quello messo meglio, con un 3,5%. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: calo FdI e FI, bene Pd e Lega Notizie correlate Supermedia AGI/Youtrend: FI 'allunga' il distacco sulla LegaAGI - Il quadro politico italiano potrebbe essere alla vigilia del primo vero, grande “scossone” da qualche anno a questa parte. Supermedia AGI/Youtrend: calo di Fratelli d'Italia, 'campo largo' sempre avantiAGI - La Supermedia di oggi ci consente di apprezzare in pieno le conseguenze del referendum costituzionale, dal momento che sono stati effettuati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Politica, l'ultimo sondaggio di Supermedia: stabile Fdi, in calo Forza Italia, lieve flessione M5s; Sondaggi politici, continua il calo di Fratelli d’Italia: risalgono Pd e Lega; Supermedia Agi/Youtrend 9 aprile 2026: salgono Lega e Pd; Sondaggio supermedia, super-condanna per la sinistra: dove vola FdI | Libero Quotidiano.it. Sondaggi politici, dopo il referendum netto calo di FdI. Il campo largo si conferma avantiSecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend Lega e FI non sembrano soffrire altrettanto, anzi si rafforzano, come Pd e M5S ... repubblica.it Supermedia AGI/Youtrend: calo di Fratelli d'Italia, 'campo largo' sempre avantiAGI - La Supermedia di oggi ci consente di apprezzare in pieno le conseguenze del referendum costituzionale, dal momento che sono stati effettuati molti più sondaggi successivi al voto. Si conferma il ... msn.com #omnibus Lorenzo Pregliasco (YouTrend) presenta la supermedia dei sondaggi elettorali: chi scende e chi sale tra i partiti nel consenso degli italiani - facebook.com facebook #Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi, con i partiti aggregati per possibili coalizioni e variazione rispetto al 2 aprile: Campo largo 41,4% (+0,1) con IV e +E 45,4% (+0,3) con Az, IV e +E 48,4% (+0,2) CDX 44,7% (-0,1) con Az 47,7% (-0,2) x.com