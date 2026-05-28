Supermarket della droga in un camping | arrestata una giovane coppia di spacciatori

Una giovane coppia è stata arrestata per aver gestito un supermercato della droga in un camping nella zona Bravetta. Nella loro disponibilità sono stati trovati ecstasy, ketamina, mdma, cocaina e hashish. La polizia ha sequestrato un ampio quantitativo di sostanze stupefacenti e arrestato i due spacciatori. L’operazione è stata condotta congiuntamente da forze dell’ordine e unità specializzate nel contrasto al traffico di droga.

Ecstasy, ketamina e mdma. Ma anche cocaina ed hashish. Un vasto campionario di droga che una coppia spacciava utilizzando come base un camping in zona Bravetta. Ad interrompere i loro affari i carabinieri che hanno sorpreso e arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 25 e 23 anni.A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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