Quasi 6 chili di droga nascosti in una busta della spesa | arrestata coppia a Melito Porto Salvo
Durante un normale controllo di polizia in una zona di Melito Porto Salvo, gli agenti hanno scoperto quasi 6 chili di droga nascosti all’interno di una busta per la spesa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e una coppia è stata arrestata in quella occasione. La scoperta è avvenuta senza che ci fossero segnalazioni precedenti o incidenti particolari. Le indagini continuano per approfondire il contesto dell’operazione.
Quasi 6 chili di droga, nascosti all’interno di una busta per la spesa, sono stati ritrovati dagli agenti della polizia di Stato nel corso di un normale controllo del territorio.I dettagliIl ritrovamento da parte del personale delle volanti del commissariato di polizia di Roghudi-Condofuri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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