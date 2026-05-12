Quasi 6 chili di droga nascosti in una busta della spesa | arrestata coppia a Melito Porto Salvo

Durante un normale controllo di polizia in una zona di Melito Porto Salvo, gli agenti hanno scoperto quasi 6 chili di droga nascosti all’interno di una busta per la spesa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e una coppia è stata arrestata in quella occasione. La scoperta è avvenuta senza che ci fossero segnalazioni precedenti o incidenti particolari. Le indagini continuano per approfondire il contesto dell’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui