Blitz antidroga | arrestata una giovane coppia di Benevento

Nel pomeriggio di ieri, si è conclusa una complessa operazione antidroga che ha portato all’arresto di una giovane coppia a Benevento. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di denaro. L’attività è scaturita da indagini condotte negli ultimi mesi, finalizzate a contrastare il traffico illecito nella zona. La coppia è stata portata in commissariato e dovrà comparire davanti al giudice nei prossimi giorni.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di ieri, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti traevano in arresto un 28enne del capoluogo e una 25enne, sorpresi nell’ambito di un mirato servizio antidroga. In particolare, il 28enne veniva notato in una zona centrale del capoluogo mentre si trovava a bordo dell’autovettura Ford Focus intento a dialogare con un’altra persona. Alla vista dei militari, l’uomo, con mossa repentina, tentava di disfarsi di un involucro in cellophane trasparente termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,10 prontamente recuperato dagli operanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz antidroga: arrestata una giovane coppia di Benevento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz antidroga a Librino: arrestata coppia con armi ed esplosivoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri a Catania Nuovo intervento contro lo spaccio nel quartiere Librino, dove i carabinieri del nucleo... Blitz antidroga a Benevento: arrestati un 28enne e una 25enne del capoluogoBlitz antidroga nel capoluogo: sequestrati cocaina, materiale per il confezionamento e 7. Argomenti più discussi: Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Blitz antidroga nel Nord Sardegna: quattro arresti e perquisizioni in tutta l’Isola; Blitz antidroga della Polizia a Roma, arrestati 7 spacciatori; Giro di cocaina in un locale, blitz dell'antidroga a Ronchi: due persone in manette, giù le serrande per un mese. Il 6 maggio 2026, la Polizia di Stato di Vicenza ha portato a termine un’importante operazione antidroga, che ha portato alla chiusura di una piazza di spaccio attiva nel quartiere di San Lazzaro. lamilano.it/vicenza/blitz-… x.com Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga reddit Blitz antidroga nel Napoletano: 26 arresti per smantellare una rete criminaleUn recente blitz antidroga nel Napoletano ha portato all’arresto di 26 persone, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Questa operazione ha messo in ... ecodisicilia.com