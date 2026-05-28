L’Allianz Milano ha annunciato la nomina di Santiago Orduna come nuovo regista per la prossima stagione di Superlega. Nato a Buenos Aires e figlio d’arte, il giocatore arriva dopo la presentazione di coach Falasca e del cubano Simon. La squadra si conferma con una forte presenza di elementi spagnoli e latinoamericani, puntando su un roster con radici iberiche e sudamericane.

È un’Allianz Milano a trazione ispanica quella che disputerà la prossima stagione di Superlega. Dopo la presentazione di coach Falasca (argentino cresciuto in Spagna) e del cubano Simon, arriva Santiago Orduna (nella foto), nato a Buenos Aires e figlio d’arte: il padre è stato allenatore. Il regista, da anni in Italia, darà esperienza al reparto che si arricchirá di Simone Porro, per il quale manca solo l’ufficialitá. Orduna, solo nelle ultime due stagioni alla Lube, ha vinto una Coppa Italia e raggiunto due finali scudetto. "Finalmente riesco a indossare la maglia di Milano - ha detto - Vedo solo cose positive in questa società e questo mi ha convinto ad accettare, dopo che anche in passato ci siamo parlati più volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superlega. La regia dell’Allianz affidata a Orduna: "Piazza e città super»

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