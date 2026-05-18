Piazza Carlo di Borbone affidata alla Reggia Scelta calata dall’alto città diventa estranea al suo stesso patrimonio

A Caserta, il futuro dell’area conosciuta come “Campetti” e situata di fronte alla Reggia sta suscitando discussioni tra i rappresentanti politici. La piazza, tradizionalmente un punto di svolta per la città, è stata affidata alla gestione della Reggia, scelta di cui si parla molto nelle ultime settimane. La decisione è stata definita da alcuni come imposta dall’alto, alimentando polemiche sulla percezione di un allontanamento della città dal proprio patrimonio storico e culturale.

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