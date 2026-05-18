Piazza Carlo di Borbone affidata alla Reggia Scelta calata dall’alto città diventa estranea al suo stesso patrimonio
A Caserta, il futuro dell’area conosciuta come “Campetti” e situata di fronte alla Reggia sta suscitando discussioni tra i rappresentanti politici. La piazza, tradizionalmente un punto di svolta per la città, è stata affidata alla gestione della Reggia, scelta di cui si parla molto nelle ultime settimane. La decisione è stata definita da alcuni come imposta dall’alto, alimentando polemiche sulla percezione di un allontanamento della città dal proprio patrimonio storico e culturale.
Si accende il dibattito politico a Caserta attorno al futuro dei cosiddetti “Campetti”, l’area di Piazza Carlo di Borbone situata dinanzi alla Reggia di Caserta. A sollevare forti perplessità è il Movimento 5 Stelle cittadino, che interviene dopo la notizia del patto tra Demanio e Reggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Buongiorno amici Consiglio a tutti di affacciarsi su Piazza Carlo di Borbone questa mattina: già a lavoro per sistemarla e ospitare i grandi eventi dell’estate 2026. Le cose cambiano Buona lettura ps: stasera tutti al Pala Piccolo per sostenere la Ju - Facebook facebook
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