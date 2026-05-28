Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 28 maggio

Nessun 6 né 5+1 nel concorso del Superenalotto di oggi, 28 maggio 2026. Quattro schedine hanno centrato il premio di quinta categoria, portando a casa 46 euro ciascuna. I numeri vincenti estratti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione. Non sono stati registrati altri premi di livello superiore. La prossima estrazione è prevista per domani.

(Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 171.500.000 euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 28/02/2026

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