Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 28 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sono in programma fino alle 19:30 di oggi, giovedì 28 maggio 2026. L’ultima estrazione, avvenuta martedì 26 maggio, non ha prodotto vincite con sei numeri o con cinque più uno. Non sono stati annunciati numeri vincenti o combinazioni di rilievo per questa sessione. Le estrazioni sono aperte a tutti i giocatori fino all’orario stabilito.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (102) 66 (90) 10 (81) 3 (71) 55 (62)Cagliari: 41 (107) 12 (65) 27 (56) 87 (54) 79 (52)Firenze: 28 (77) 3 (51) 4 (47) 17 (46) 86 (42)Genova: 66 (89) 6 (79) 3 (63) 53 (60) 4 (56)Milano: 77 (86) 88 (70) 15 (68) 63 (51) 26 (49)Napoli: 40 (114) 1 (93) 81 (59) 84 (51) 59 (51)Palermo: 90 (84) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 28/02/2026

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