supercoppa dei rioni bagnolo eliminato

Il Rione Bagnolo è stato eliminato ai rigori nella Supercoppa dei Rioni, in corso ad Agliana. La partita si è conclusa con una serie di tiri dal dischetto dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio finale o sulle modalità di esecuzione dei rigori. La competizione coinvolge diversi rioni della zona e prosegue con altre sfide.

Si è concluso ai rigori il cammino del Rione Bagnolo nella Supercoppa dei Rioni, in corso di svolgimento ad Agliana. I campioni uscenti del Torneo dei Rioni di Montemurlo sono scesi in campo due sere fa sul terreno di gioco dello stadio aglianese, nell’ambito di un torneo sull’asse Pistoia – Prato che sta mettendo di fronte le squadre campioni della scorsa edizione dei tornei rionali di calcio di Montale, Quarrata, Agliana e Montemurlo (per l’appunto). Il Bagnolo ha affrontato in semifinale i padroni di casa del Rione Niccolao, con questi ultimi che dopo il 2-2 finale maturato al termine dei supplementari hanno pescato il biglietto vincente della lotteria dei calci di rigore (qualificandosi dunque all’ultimo e decisivo atto della kermesse). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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