Si rinnova il rito della Donazione dei Ceri | corteo dei rioni musici e la cerimonia in cattedrale
Sabato 9 maggio si terrà la tradizionale “Donazione dei Ceri” in occasione delle celebrazioni per la Beata Vergine delle Grazie, patrona della città. La giornata prevede un corteo dei rioni accompagnato da musica e si concluderà con la cerimonia in cattedrale. La manifestazione rappresenta l’apertura delle celebrazioni del Niballo Palio di Faenza, evento che si svolge ogni anno nella città.
Sabato 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per la Beata Vergine delle Grazie, patrona della città, si rinnova la tradizionale cerimonia della “Donazione dei Ceri” che, come ogni anno, apre il calendario delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza.I cortei dei cinque Rioni faentini e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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