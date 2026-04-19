Superbike Bulega dopo il dominio ad Assen | Tredici vittorie consecutive? Voglio continuare

Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria anche nella seconda gara del GP di Assen, terzo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2026. Con questa affermazione, il pilota italiano ha totalizzato tredici vittorie consecutive in questa stagione. La gara si è svolta sul circuito di Assen, e Bulega ha mantenuto un'andatura dominante durante tutta la competizione.

Un dominio totale. Nicolò Bulega ha vinto anche la gara-2 al GP di Olanda, terzo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Superbike appena concluso sul circuito di Assen. Una solita prova di forza per il ducatista che, per l’occasione, ha eguagliato il primato del turco Toprak Razgatlioglu, inanellando il tredicesimo successo consecutivo, nonché il nono stagionale. Malgrado una partenza non semplice, il centauro in forza all’Aruba.it Racing ha preso il comando della gara dopo appena tre giri, divertendosi con l’aria pulita tanto da rifilare poco meno di tre secondi al compagno di team Iker Lecuona, secondo davanti a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: “Tredici vittorie consecutive? Voglio continuare” Notizie correlate Superbike, tutto pronto per il weekend di Assen: Bulega vuole proseguire nel suo dominio assolutoTorna in scena il Mondiale superbike 2026 e lo farà con il terzo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio di Olanda che, come tradizione,... Leggi anche: Superbike, spettacolo ad Assen: Bulega trionfa davanti a Lecuona Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Superbike, Bulega da record: Superpole a Portimao (e caduta). VIDEO; Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes; Superbike, Assen: Bulega detta legge su Lecuona e vince Gara 1; Fuga dalla SBK, Bulega sulle orme di Razgatlioglu Parlo con alcuni team MotoGP. Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: Tredici vittorie consecutive? Voglio continuareUn dominio totale. Nicolò Bulega ha vinto anche la gara-2 al GP di Olanda, terzo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Superbike appena concluso sul circuito di Assen. Una solita prova di ... oasport.it Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike: terza tripletta di fila, eguagliato il record di ToprakNicolò Bulega domina anche ad Assen, firma la terza tripletta consecutiva nel Mondiale Superbike 2026 ed eguaglia Toprak Razgatlioglu con 13 vittorie ... fanpage.it SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA EGUAGLIA IL RECORD DI 13 VITTORIE CONSECUTIVE. 6 DUCATI NEI PRIMI 6 POSTI Anche nell'ultima gara di Assen, il podio in Superbike è essenzialmente lo stesso: Nicolò Bulega davanti a tutti, seguito da Iker Lecu facebook Superbike ad Assen: Bulega detta il passo nelle prove libere, 2° Baldassarri #SkyMotori #WorldSBK x.com