Il sesto round del campionato Superbike 2026 si svolge ad Aragon, in Spagna. Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta in TV e streaming. Nicolò Bulega, campione in carica, è imbattuto in questa fase del campionato. La competizione si svolge su un circuito di 5,344 km, con due gare previste nel weekend. Le prove e le gare saranno visibili su canali dedicati e piattaforme online.

La stagione 2026 del Mondiale Superbike ha fin qui avuto un solo padrone, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing), ancora imbattuto quest'anno con la sua Ducati e certamente desideroso di allungare la sua striscia di vittorie anche al Motorland Aragon, nel sud della Spagna, sede questo fine settimana del sesto round stagionale. Il pilota italiano ha fin qui mostrato una forma strabiliante con la sua Panigale V4 R su tutte le piste e in tutte le condizioni, lasciando solo le briciole agli avversari, ma l'aria di casa potrebbe regalare una spinta extra all'unico pilota in grado di rimanergli negli scarichi nelle ultime settimane, il compagno di box, Iker Lecuona, in netta crescita e apparentemente maturo per puntare alla prima vittoria in Superbike. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Aragon 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

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