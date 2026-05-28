Summonte torna la rassegna teatrale Racconti per Ricominciare

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Summonte è lieto di annunciare il ritorno, per il secondo anno consecutivo, della rassegna teatrale green "Racconti per Ricominciare" nel cuore dell'Irpinia. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva campana torna con una location ancora più suggestiva: il Complesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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