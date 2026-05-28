Summonte torna la rassegna teatrale Racconti per Ricominciare
Il Comune di Summonte è lieto di annunciare il ritorno, per il secondo anno consecutivo, della rassegna teatrale green "Racconti per Ricominciare" nel cuore dell'Irpinia. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva campana torna con una location ancora più suggestiva: il Complesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
‘Racconti per Ricominciare’ torna a Benevento dal 22 maggio al 7 giugnoDal 22 maggio al 7 giugno, Benevento ospiterà la sesta edizione del Green Festival di teatro al tramonto.
Ville, castelli e giardini diventano teatri: torna in Campania il festival diffuso Racconti per RicominciareIn Campania, i luoghi storici come ville, castelli e giardini aperti al pubblico si trasformano in scenari per il festival Racconti per Ricominciare.