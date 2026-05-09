Palermo | progetto Energy torna il Summer camp per i bambini dello Sperone

A Palermo, il progetto Energy ha riproposto il Summer camp dedicato ai bambini dello Sperone. L'iniziativa prevede attività di esplorazione della città, con l’obiettivo di far scoprire ai partecipanti ambienti e spazi urbani attraverso percorsi e laboratori all'aperto. I bambini sono coinvolti in attività che combinano gioco e apprendimento, con l’intento di stimolare curiosità e interesse per il proprio territorio.

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