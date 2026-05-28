Sulle spiagge californiane sono riapparsi alcuni dei volti storici del franchise | Michael Bergin Kelly Packard e David Chokachi

Da amica.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sulle spiagge di Venice Beach sono stati avvistati di nuovo alcuni attori storici di Baywatch, tra cui Michael Bergin, Kelly Packard e David Chokachi. Le riprese del reboot della serie, prodotto da Fox e scritto da Matt Nix, sono in corso. Le immagini delle riprese hanno mostrato i personaggi camminare lungo la spiaggia, riaccendendo la memoria dei fan della famosa serie degli anni Novanta.

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Il mito di Baywatch torna in televisione con un reboot prodotto da Fox e firmato da Matt Nix, e nelle scorse ore le riprese a Venice Beach hanno già acceso la nostalgia dei fan della serie cult Anni 90. Sulla celebre spiaggia californiana sono infatti riapparsi alcuni dei volti storici del franchise: Michael Bergin, Kelly Packard e David Chokachi, pronti a riprendere i rispettivi ruoli in un cameo speciale destinato a collegare vecchia e nuova generazione. Le star originali di Baywatch tornano sul set. Bergin interpretava Jack “J.D.” Darius, Packard era April Giminski e Chokachi vestiva i panni del bagnino Cody Madison: personaggi entrati nell’immaginario pop grazie alla serie che negli Anni 90 trasformò i lifeguard in icone televisive internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it

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