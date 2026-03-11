D opo il debutto vincente della settimana scorsa, stasera su Rai 2 torna alle 21.20 Stasera tutto è possibile. L’appuntamento con la seconda puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino. Registrato come da tradizione all’Auditorium Rai di Napoli, il programma continua ad essere un mix perfetto di improvvisazione, leggerezza e comicità pura. Gli occhi lucidi di Stefano De Martino, l’abbraccio con Conti: il passaggio di testimone al Festival X Leggi anche › Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, il passaggio di consegne all’Ariston Stasera tutto è possibile 2026: ospiti puntata 11 marzo, anticipazioni Step Duel, cast. Ogni puntata di Stasera tutto è possibile, in questa dodicesima edizione del programma, l’ottava condotta dall’ex ballerino, è costruita attorno a un tema diverso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel secondo appuntamento del comedy show torna Brenda Lodigiani e arrivano Nek, Aurora Leone, Fabio Balsamo dei The Jackal. Oltre ai volti storici del programma

Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello showDopo 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco, Zelig è pronto a...

Fuori Menù: la nuova comedy sulla cucina (e il carcere) con Maurizio Lastrico e Fabio BalsamoSta per arrivare su Sky "Fuori Menù", una serie che mette insieme il mondo della cucina con le atmosfere più oscure del prison drama.

