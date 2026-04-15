Tre giocatori della Juventus hanno svolto un allenamento differenziato anche oggi, perché si stanno gestendo i carichi di lavoro. Si tratta di Yildiz, Kelly e Thuram, le cui condizioni vengono monitorate in vista della prossima partita contro il Bologna. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora aggiornato sugli esiti degli allenamenti o sui tempi di recupero previsti.

di Marco Baridon Infortunati Juventus: Yildiz, Kelly e Thuram hanno svolto un allenamento differenziato anche oggi per la gestione dei carichi. Come stanno. Il quartier generale della Continassa resta un osservato speciale per monitorare la situazione degli infortunati della Juventus, specialmente in vista dei prossimi impegni di campionato decisivi per la lotta al quarto posto. La gestione delle energie è diventata la priorità assoluta di Spalletti, che deve bilanciare la necessità di fare punti con l’esigenza di non sovraccaricare i suoi interpreti principali. ULTIME CONTINASSA: GLI AGGIORNAMENTI IN CASA JUVE Come raccolto da .com, Yildiz,, alle prese con una infirmmazione al ginocchio, Kelly e Thuram hanno svolto un allenamento differenziato per gestione dei carichi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juventus: come stanno Yildiz, Kelly e Thuram? Gli aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri e cosa filtra in vista del Bologna

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