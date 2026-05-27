Spiagge a misura di bambino | sventolano 11 bandiere verdi in Abruzzo

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Abruzzo, 11 spiagge sono state riconosciute come a misura di bambino grazie all’assegnazione delle Bandiere verdi. Nel 2026, sono 164 le spiagge italiane a aver ottenuto questo riconoscimento. La lista aggiornata è stata annunciata oggi durante un incontro nell’Aula consiliare di Modica, con la partecipazione del fondatore e coordinatore della ricerca, che ha distribuito le certificazioni alle località selezionate.

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Sono 164 le Bandiere verdi assegnate nel 2026. L'elenco aggiornato delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento è stato proclamato oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani, durante un incontro che si è tenuto nell'Aula consiliare del Municipio di Modica (Ragusa). In. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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