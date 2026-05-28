Sub morti alle Maldive oggi i primi funerali Parla un soccorritore | Non avevano attrezzatura adeguata

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si sono svolti i primi funerali dei cinque sub italiani morti alle Maldive. I familiari hanno ricevuto il nulla osta dopo le autopsie sui corpi. Un soccorritore ha riferito che le vittime non avevano l’attrezzatura adeguata. La tragedia ha coinvolto due donne e tre uomini, tutti italiani. Le autorità locali hanno avviato indagini sulla sicurezza delle attività subacquee sul luogo.

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Dopo le autopsie svolte sui cadaveri dei 5 sub italiani morti alle Maldive, i familiari di Monica Montefalcone, della figlia, Giorgia Sommacal, di Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, hanno ottenuto il nulla osta per le esequie. Oggi, giovedì 28 maggio, si terranno quelle di Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive: sentiti i primi testimoni

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