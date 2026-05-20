Sono stati recuperati tutti i corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. I sub indossavano attrezzature per immersioni ricreative. Tra le vittime c’era anche un’insegnante, che indossava una tuta corta. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle acque dell’arcipelago, dove si sono svolti i tentativi di ritrovare i corpi dopo l’incidente. La dinamica dell’accaduto e le cause precise non sono ancora state rese note ufficialmente.

Sono stati recuperati i corpi di tutti i sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive: dopo i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, recuperati nella giornata di martedì 19 maggio, nella mattinata di mercoledì 20 sono stati riportati in superficie quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino mentre quello di Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Come dichiarato dal portavoce presidenziale delle Maldive Mohameed Hussain Shareef, i corpi sono stati trasportati all’obitorio per l’identificazione: “Successivamente ci coordineremo con il governo italiano e avvieremo la procedura per il rimpatrio delle salme”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: “Avevano attrezzatura per immersioni ricreative. La prof indossava una tuta corta”

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ULTIM'ORA RECUPERATI I CORPI DI 2 ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: SONO LA PROF MONTEFALCONE E GUALTIERI

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