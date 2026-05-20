Non avevano il brevetto di grotta i dubbi sulla tragedia alle Maldive Parla la legale del tour operator | l’attrezzatura ricreative e la muta corta della prof

Nuovi dubbi emergono riguardo alla tragedia avvenuta alle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una cavità sottomarina a 60 metri di profondità. La legale del tour operator ha riferito che l’attrezzatura utilizzata era di tipo ricreativo e che la muta corta indossata dalla guida non era progettata per immersioni tecniche. Aumentano quindi le incertezze sulla conformità delle attrezzature e sulle autorizzazioni per condurre un’escursione così impegnativa in un ambiente così profondo.

Aumentano i sospetti sull’adeguatezza delle attrezzature, oltre che sulle autorizzazioni a svolgere un’escursione così estrema che ha portato alla morte dei cinque sub italiani avvenuta in una cavità sottomarina a 60 metri di profondità alle Maldive. Nelle ultime ore, sono state recuperate le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, le ultime due ancora bloccate nella grotta di Alimatha. L’operazione, condotta dal team di speleosub finlandesi, ha permesso anche di riportare a galla l’attrezzatura tecnica dei subacquei, sia quella che indossavano sia quella dispersa negli anfratti. Tutto il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro, anche se al momento non è chiaro quanti dei sub le portassero. 🔗 Leggi su Open.online

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